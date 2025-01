Fluminense anuncia a contratação do atacante uruguaio Cannobio, principal reforço para 2025

Até então modesto no mercado de transferências, buscando nomes desconhecidos e deixando a torcida um pouco desconfiada, o Fluminense anunciou nesta sexta-feira à noite sua principal contratação para 2025: o uruguaio Agustín Cannobio, do Athletico-PR e da seleção nacional.

O jogador chegou a ter sua transferência dada como certa ao Milan no fim do ano. Mas tudo não passou de um mal entendido e ele teve de dar explicações sobre o fim de possíveis negociações com os italianos. Também esteve na pauta do Palmeiras, antes de os cariocas entrarem firme em sua busca.

"O Fluminense Football Club concluiu a contratação do atacante Cannobio, que estava no Athletico-PR. O atleta esteve nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de quatro anos", oficializou o clube carioca.

O Fluminense adquiriu os direitos do atleta, que tem passagens pela seleção uruguaia e chega por indicação do técnico Mano Menezes para ser uma opção pela beirada após a negociação de John Kennedy. O Athletico-PR ainda deve receber um jogador do clube carioca no negócio.

Antes da contratação de Cannobio, o fluminense havia anunciado outras seis chegadas: o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Freytes, o lateral-esquerdo Renê, o volante Hércules e os atacantes Joaquín Lavega e Paulo Baya. Deles, apenas o experiente Renê deve começar como titular assim que a equipe principal iniciar suas partidas.