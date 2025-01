Inter empata com Fla-SP e cai na Copinha com um ponto somado em três jogos

Flamengo-SP e Internacional empataram nesta sexta-feira (10) por 0 a 0, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha. A torcida da equipe de Guarulhos, inspirada, cantou músicas baseadas em Tim Maia, Jota Quest e até "poropopó".

O Inter acabou ficando pelo caminho, com apenas um ponto conquistado e na última posição do grupo 29. Com o resultado, o Flamengo-SP garantiu vaga na próxima fase do torneio, com sete pontos em três duelos, na liderança.

O Flamengo-SP espera pela definição do seu adversário na próxima rodada. A equipe enfrentará o segundo colocado do grupo 30: Ibrachina ou Náutico.

Como foi o jogo

Jogadores de Inter e de Flamengo de Guarulhos em ação em jogo da Copinha Imagem: Divulgação/Copinha/X

O duelo terminou sem gols na primeira etapa, com gol anulado e um expulso do Inter. A equipe colorada abriu o placar em falha do goleiro do Flamengo-SP, mas o tento foi anulado por impedimento. Ainda durante o primeiro tempo, o elenco visitante perdeu Benjamin por expulsão, apesar de manter maior posse de bola nos 45 minutos iniciais. O time de Guarulhos finalizou pouco ao gol rival e não ofereceu perigo ao Internacional.

Na segunda etapa, goleiros brilharam e mantiveram o placar em 0 a 0. As equipes voltaram para o segundo tempo finalizando mais vezes a gol, mas sem conseguir abrir o placar do confronto. Tanto Kauã Araújo quanto Diego Esser fizeram ótimas defesas para deixar o placar sem gols.

Gols e destaques

Gol impedido do Inter. Após finalização do atacante Carioca, o goleiro Kauã não conseguiu agarrar e deixou a bola tranquila para Pedro Henrique colocar nas redes. O bandeirinha, porém, anulou o tento por irregularidade.

Fran, sozinho, chutou por cima. O meia do Flamengo recebeu sem marcação dentro da grande área, mas acabou isolando e perdeu a oportunidade de abrir o placar.

Benjamin foi expulso com segundo amarelo. O volante empurrou Léo Agostinho e derrubou o adversário em jogada de perigo, acabou expulso e deixou o Inter com menos um ainda no primeiro tempo.

Kauã fez defesa absurda e salvou o Flamengo. Allex cobrou bela falta de longe e o goleiro da equipe de Guarulhos defendeu, para a bola bater no travessão, novamente nele e sair pela linha de fundo.

Murillo acertou o travessão do Inter. O meia subiu de cabeça após cruzamento de Léo Agostinho e quase abriu o placar para o Flamengo, deixando o goleiro do Inter paralisado no lance.

Kauã salvou novamente o Flamengo. João Victor finalizou pela direita para bela defesa do paredão da equipe de Guarulhos.

Diego Esser voou e salvou o Inter. Murillo novamente cabeceou, a bola bateu no braço do defensor e, mesmo com desvio, o goleiro colorado fez ótima defesa para evitar o tento do Flamengo.

Ficha técnica

Flamengo-SP 0 x 0 Internacional

Competição: Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Antônio Soares de Oliveira - Guarulhos, São Paulo

Data e hora: 10 de janeiro de 2024, às 11h (de Brasília)

Árbitro: Leomar de Jesus Oliveira

Assistentes: Alexandre Nascimento da Silva e Guilherme Pereira Francisco

Amarelos: Benjamin, Diogo Godke, Igor Catai, Gabriel Lara

Vermelho: Benjamin (segundo amarelo)

Flamengo-SP: Kauã Araújo; João Lucas, Dunga (Gigante), Ruan e Igor Catai (Murillo); Nícolas, Juan Lemos e Fran (Tudisco); Tiaguinho (Maraston), Léo Agostinho e Diogo Godke (Luizão). Técnico: Anderson Neblina

Internacional: Diego Esser; Henrique Lipert, João Dalla Corte, Gabriel Lara e Esley; Benjamin, Kauan Alves e Allex; Carioca (Dionathan), Pedro Henrique (João Victor) e Gabriel Amaral. Técnico: Eder Moraes