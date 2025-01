Flamengo encaminha a contratação de Juninho, atacante do Qarabag

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo encaminhou a contratação do atacante Juninho, do Qarabag. O clube do Azerbaijão aceitou a proposta de 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) de maneira parcelada e agora as equipes alinham os últimos detalhes.

O que aconteceu

O Fla quer fechar tudo o quanto antes para ter o jogador na pré-temporada. O clube viaja nesta sexta-feira para os Estados Unidos. A informação foi dada inicialmente por Venê Casagrande e confirmada pelo UOL. As equipes debatem os últimos detalhes do contrato antes da assinatura.

Juninho chega para ser o substituto de Gabigol no Flamengo. O jogador de 28 anos já tinha um acerto com o rubro-negro, que tentava convencer o Qarabag.

O atacante ficou muito próximo do Sevilla, mas foi seduzido pelo Fla após ligação de Filipe Luís. A mudança de ideia dele irritou o clube do Azerbaijão inicialmente.

O contrato será de três anos. Juninho tem 11 gols e duas assistências em 25 jogos na temporada 2024/2025.

O rubro-negro já havia procurado informações sobre o atleta, mas ainda na gestão antiga. O nome agradava ao português José Boto, que assumiu como diretor de futebol.

A posição era a prioridade do Flamengo nesta janela de transferências. O clube não buscava um atleta de renome e já vinha mapeando o mercado por opções, especialmente nos países mais alternativos.

O técnico Filipe Luís pediu por um jogador que possa atuar ao lado de Pedro, mas também como referência sem ele. Após a saída de Gabigol, o Flamengo ficou sem uma reposição de peso no elenco. Carlinhos é a única opção e vai disputar o Campeonato Carioca. Pedro segue lesionado.