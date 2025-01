Flamengo do Carioca tem experientes e joias da base; veja os relacionados

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para as quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O clube terá um grupo alternativo enquanto os principais jogadores estão na pré-temporada e dará uma oportunidade para alguns nomes se firmarem no elenco.

O que aconteceu

O grupo que fica no Brasil fará um tour pelo Nordeste. O Flamengo encara Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu em Aracaju, Campina Grande, João Pessoa e São Luís, respectivamente.

Os nomes mais conhecidos são Carlinhos, Lorran, Pablo e Cleiton. Vários outros relacionados da base já passaram pelo profissional em algum momento.

Esses quatro primeiros tentam se destacar para ganhar mais chances no time principal. Carlinhos não virou opção nem sem Gabigol e Pedro, Lorran parou de ser utilizado depois de uma queda técnica, Cleiton não teve tanto espaço por conta da concorrência e Pablo jogou apenas 28 minutos no empréstimo ao Botafogo.

Quem comanda o time é Cleber dos Santos, técnico do sub-20. Sandro Gomes é o auxiliar e Junior Bezerra o preparador.

Veja os relacionados

Goleiros: Dyogo Alves, Eduardo Jung e Lucas Furtado;

Defensores: Ainoã, Cleiton, Da Mata, Daniel Sales, Guilherme Santos, Lucyan, Pablo e Zé Welinton;

Meio-campistas: Caio Garcia, Daniel Rogério, Fabiano, Guilherme, João Alves, Jorge Moura, Lorran e Rayan Lucas;

Atacantes: Carlinhos, Felipe Teresa, Rafael Couto, Shola, Thiaguinho e Wallace Yan.