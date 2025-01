Flamengo divulga listas de relacionados para pré-temporada nos EUA e início do Estadual

O Flamengo divulgou em seu site a lista de jogadores relacionados para a o amistoso da FC Series, nos EUA, contra o São Paulo, no dia 19 de janeiro, às 19h (de Brasília). O elenco principal, treinado por Filipe Luís, tem a chegada prevista em Miami neste sábado.

Até o dia do confronto contra o time paulista, o Rubro-Negro irá utilizar o campo do Florida Gators Soccer como palco da preparação para a nova temporada.

Dentre os atletas listados, ficaram de fora Éverton Cebolinha, Pedro e Viña, uma vez que estão se recuperando de graves lesões sofridas em 2024. Os três seguirão no CT George Helal, no Rio de Janeiro, focados em seus processos de reabilitação física.

O Flamengo também anunciou quais jogadores irão disputar as quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca, contra Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. Cleber dos Santos, treinador do sub-20, é quem irá comandar a equipe alternativa durante esse período.

Neste domingo, o Flamengo estreia no estadual contra o Boavista, às 16h (de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju. O Rubro-Negro é o atual campeão da competição e está em busca do bicampeonato.