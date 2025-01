Flamengo confirma venda do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro

Nesta sexta-feira, o Flamengo confirmou a venda do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro mediante o pagamento à vista. O atleta de 28 anos deixa o Rubro-Negro após dois anos. O valor das tratativas não foi divulgado pelo clube carioca.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu o processo de transferência do zagueiro Fabrício Bruno para o Cruzeiro. A negociação foi finalizada mediante o pagamento à vista por parte da equipe mineira", informou o Flamengo.

Revelado pelo Cabuloso, o atleta chegou ao Rubro-Negro em 2022, contratado junto ao Red Bull Bragantino. Desde então, entrou em campo 150 vezes e anotou seis gols.

Já em relação aos títulos, conquistou uma Copa Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e um Campeonato Carioca (2024).

Em maio do ano passado, ainda com Tite no comando, Fabrício Bruno recusou uma oferta do West Ham, da Inglaterra, e optou por continuar no Flamengo, que aceitou o valor oferecido.

O time carioca iria receber cerca de R$ 76 milhões fixos, além da possibilidade de mais R$ 8,5 milhões em metas alcançadas pelo jogador.