Ferreirinha recebe novo número de camisa no São Paulo e diz: 'Não foi uma escolha'

O atacante Ferreirinha é o novo número 11 do São Paulo. O jogador, que utilizou a camisa 47 em sua primeira temporada pelo Tricolor, herdou a camisa de Rodrigo Nestor, negociado com o Bahia.

Em entrevista concedida após a primeira sessão de treinos do São Paulo nesta sexta-feira, o jogador afirmou que a mudança não foi uma escolha sua e sim da diretoria tricolor. O atleta aprovou a alteração para a camisa 11, já utilizada por ele nos tempos de Grêmio.

"Não foi uma escolha (mudança de numeração). A direção me comunicou hoje, o Rui (Costa) e o (Carlos) Belmonte, que estariam me disponibilizando o número 11. Fico muito feliz, joguei com ela no Grêmio também. Acho que o mais importante é vestir a camisa do São Paulo", afirmou Ferreirinha.

A camisa 11 vinha sendo utilizada por Nestor desde 2023. Antes, o dono do número era o atacante Luciano, atual 10 do São Paulo. Com a saída do meia para o Bahia, o número ficou livre.

Contratado no início do ano passado, Ferreirinha foi um dos destaques do Tricolor Paulista na última temporada. O atacante disputou 49 jogos, sendo 28 como titular, marcou oito gols e distribuiu duas assistências.

O São Paulo de Ferreirinha realiza a pré-temporada nos Estados Unidos, onde participará do torneio FC Series. A estreia da equipe em 2025 está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor enfrentará o Cruzeiro, no Orlando City Stadium, na Florida.