Ex-Corinthians, Pedro Henrique é anunciado pelo Ceará

O Ceará anunciou nesta sexta-feira a chegada do atacante Pedro Henrique, que atuou pelo Corinthians na última temporada. Como a Gazeta Esportiva antecipou, o atleta foi contratado em definitivo pelo Vozão, com contrato válido até final de 2026.

O atleta de 34 anos se junta a Matheus Araújo, que também deixou o Corinthians para defender o Ceará em 2025. Na última segunda-feira, Pedro Henrique se despediu do Timão nas redes sociais.

"Foi um previlégio e uma honra muito grande, Corinthians. Obrigado, Fiel, vocês são f...", escreveu Pedro Henrique no Instagram. O zagueiro Caetano, o lateral direito Fagner e o meia Ruan Oliveira foram os outros jogadores que deixaram o Timão até o momento.

Pelo Corinthians, Pedro Henrique disputou 27 jogos (nove como titular), com dois gols marcados, nove vitórias, 10 empates e oito derrotas.

"Pedro Henrique é do Vozão! O experiente atacante é o mais novo reforço do Ceará nessa temporada. Seja bem-vindo, craque! Que venham muitos gols e conquistas com o manto alvinegro!", escreveu o Ceará no anúncio do ponta.