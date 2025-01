Estreante, Nicolle Caliari promete agressividade como marca no UFC

Primeiro evento da temporada 2025 do Ultimate, o UFC Vegas 101 marcará a estreia de três novos membros do 'Esquadrão Brasileiro' na organização, entre eles a peso-palha (52 kg) Nicolle Caliari. Contratada via 'Contender Series' no ano passado, a atleta da equipe 'Thai Brasil', de Florianópolis (SC), buscará diante da lituana Ernesta Kareckaite, além da vitória, um desempenho impactante, para dar início a sua jornada na liga com o pé direito.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Nicolle Caliari destacou sua vontade de deixar uma boa primeira impressão e deixar sua marca já na estreia pelo UFC. Para isso, a peso-palha promete entregar aos fãs uma performance com muita agressividade dentro do octógono mais famoso do mundo e, se possível, uma vitória por nocaute ou finalização.

"Primeiro de tudo, eu quero mostrar uma grande luta. Mas eu acredito que o que eu quero deixar é que eu vim para trabalhar. Eu não vim aqui para escolher luta ou ficar enrolando durante a luta. Vim para mostrar a minha marca, que é ser agressiva - uma menina explosiva e agressiva que busca o tempo inteiro a via rápida", afirmou Nicolle.

Números comprovam agressividade

As palavras da estreante são corroboradas pelos seus números na carreira. No MMA profissional desde 2015, Nicolle Caliari soma, até o momento, oito vitórias - todas conquistadas pela via rápida - e duas derrotas. Resta saber se o retrospecto de lutas terminadas antes da decisão dos juízes vai se repetir também no Ultimate.