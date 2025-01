ESPN exibe o Australian Open e marca o início de uma temporada imperdível de tênis

ESPN inicia 2025 com uma supercobertura do Australian Open. O canal irá transmitir o o primeiro Grand Slam da temporada com brasileiros em busca de um dos maiores títulos da modalidade. A exibição do evento vai agitar as madrugadas da programação dos canais ESPN e terá mais de 200 horas de conteúdo ao vivo em português na TV e no streaming do Disney+, que exibe 100% dos jogos da competição.

A cobertura do Australian Open na ESPN e no Disney+ terá janelas diárias de exibição das 21h às 10h (de Brasília). Abrindo as transmissões, os fãs de tênis terão o principal programa especializado na modalidade, "Pelas Quadras", abordando os assuntos do momento e promovendo uma prévia do que virá pela frente todos os dias, às 20h.

Além de contar com as maiores estrelas do tênis mundial, como Djokovic, Sinner, Alcaraz, Swiatek e Sabalenka, a competição em Melbourne também será marcada pela participação de João Fonseca, considerado a maior promessa do tênis masculino brasileiro. O atleta fará sua estreia contra o tenista número 9 do mundo Andrey Rublev, em partida que está marcada para o domingo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Australian Open (@australianopen)

No feminino, a estrela da modalidade, Bia Haddad, estará em ação também no domingo. A brasileira, número 16 do ranking mundial feminino, protagonizará um confronto sul-americano em sua estreia no Australian Open 2025, no qual terá pela frente a argentina Julia Riera, que disputa pela primeira vez a competição.

O tênis brasileiro terá outros dois representantes na chave masculina. O primeiro a entrar em quadra será Thiago Monteiro, que enfrenta na noite deste sábado o japonês Kei Nishikori, atleta que já integrou o top 5 do mundo. Já Thiago Wild estará em ação no domingo contra o húngaro Fabian Marozsan.

A equipe de transmissão da ESPN para o Australian Open desta temporada será formada pelos narradores: Fernando Nardini, Hamilton Rodrigues, Renan do Couto, Matheus Pinheiro, Cledi Oliveira, Elaine Trevisan, Maurício Bonato, Thiago Alves e Rodrigo Cascino; e pelos comentaristas: Fernando Meligeni, Sylvio Bastos, Fernando Roese, André Ghem, Teliana Pereira e Dadá Vieira.