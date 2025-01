Corinthians recebe sondagens de bets após Esportes da Sorte ser barrada

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians recebeu sondagens e até propostas de casas de apostas interessadas em substituir a Esportes da Sorte, atual patrocinadora máster do clube, que vive um imbróglio com o Governo.

O que aconteceu

A indefinição sobre o futuro das operações da Esportes da Sorte no Brasil abriu uma concorrência no mercado de apostas, apesar de o Corinthians não estar aberto a negociar com novas empresas. A informação foi publicada primeiro pelo ge e confirmada pelo UOL.

O clube alvinegro recusou conversa com as empresas até o momento. No entendimento da diretoria, é necessário aguardar qualquer definição da atual patrocinadora antes de abrir espaço para concorrentes.

Além disso, os diretores alvinegros, inclusive o presidente Augusto Melo, se dizem muito gratos à Esportes da Sorte pela confiança após o escândalo com a Vai de Bet. A proposta da empresa surgiu em um momento conturbado das finanças do Timão em 2024 e ainda foi determinante para a contratação de Memphis Depay.

Porém, a patrocinadora máster do Timão está barrada fora do Rio de Janeiro pela Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, desde o dia 1º de janeiro de 2025.

A Esportes da Sorte entrou com um pedido de liminar na Justiça, enquanto busca a regularização. Durante o período de transição estipulado pelo Governo, a casa de apostas utilizou uma autorizalção da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para continuar operando. Desde a última segunda-feira (6), o ministro do STF André Mendonça rejeitou o recurso da Loterj contra a proibição de operação nacional das casas de apostas que só possuem aval estadual