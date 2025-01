Como pai de Endrick virou padrinho de zebra que bateu o Flamengo na Copinha

Douglas Ramos, o pai de Endrick, virou um dos gestores do Zumbi, time sensação da Copinha. E foi quase "sem querer".

O que aconteceu

Sem se planejar, Douglas é hoje um dos responsáveis pela gestão do Zumbi, time de Alagoas que venceu o Flamengo por 2 a 1 pela Copinha, na última quarta-feira (8).

Tudo começou em 2023, quando o sócio Adriano Ribeiro conseguiu a representação de João Victor, destaque do Zumbi naquela edição do torneio O garoto foi contratado justamente pelo Flamengo.

Douglas trabalha com Adriano na DSA, empresa de agenciamento de jogadores. A relação com o Zumbi começou por causa de João Victor e se ampliou.

O Adriano me levou para conhecer o projeto do Zumbi e conhecer a cidade de União dos Palmares. Eu fiquei impressionado. É uma cidade carente, que necessita de ajuda, mas tem um olhar diferente. Me senti muito acolhido, me identifiquei, principalmente pelo time levar o nome do Zumbi dos Palmares [líder quilombola brasileiro]. Todo o negro sabe do que estou falando. E eu faço aniversário no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. Isso tudo se somou para que eu tivesse um carinho a mais pela cidade e pelo clube. Vejo que o clube estava necessitando realmente de pessoas que pudessem dar credibilidade ao trabalho dele, que pudessem ajudar. E a gente viu que ali no clube, na cidade de Palmares, que podíamos fazer algo diferente para o futebol da cidade e para o sonho daqueles garotos Douglas Ramos, pai de Endrick, ao UOL

Douglas mora em Madri, mas mantém contato frequente com Djair Lucena, presidente do Zumbi. O mandatário convidou Douglas e seu sócio para ajudar na gestão do clube alagoano.

A ideia, no caso do pai de Endrick, é ajudar com contatos, mas sem colocar dinheiro do bolso. Ele ajudou com contatos para transporte e material esportivo para a disputa da Copinha.

Douglas auxilia o presidente Djair na avaliação sobre uma SAF para o Zumbi. Enquanto isso, a empresa de agenciamento possui quatro atletas no clube.

Eu não faço e não fiz até o momento nenhum tipo de investimento financeiro no Zumbi. Apenas estou usando a minha imagem, contatos. Nós tivemos algumas empresas que nos ajudaram com valores para que a gente pudesse ter dois amistosos contra o Bahia, dias 17 e 31, e que viessem da Bahia a São Paulo para disputar a Copinha. Conseguimos por meio de parceiros e da Prefeitura de União dos Palmares. Meu sonho era ser jogador de futebol, não consegui. Meu filho, graças a Deus, conseguiu. E eu estou fazendo o que eu gosto, que é trabalhar no meio do futebol. Eles abriram as portas, me deram essa carta de credibilidade de poder estar ajudando eles e esse é um dos motivos. A gente está conseguindo alguns recursos para que a gente possa formar atletas, formar cidadãos e colocar o Zumbi na Série A do Alagoano

A confiança no elenco fez com que o Zumbi não comprasse as passagens de volta com antecedência. A ideia era esperar até onde o time poderia avançar.

O Zumbi venceu EC São Bernardo e Flamengo e garantiu vaga na segunda fase da Copinha. Se vencer o Cruzeiro-PB neste sábado (11), a equipe avançará em primeiro do Grupo 23.

"Nós sabíamos que não íamos ficar fora da primeira fase e com isso nós não compramos passagem de volta, porque nós sabemos que o nosso grupo é vitorioso, sabemos o que nosso grupo seria capaz", disse Ramos.

A maior parte dos atletas não recebe dinheiro e joga pela visibilidade. Vencer o Flamengo, com trasnmissão em rede nacional, já valeu a pena.