Cano comenta sobre a exigência na pré-temporada do Fluminense

O elenco principal do Fluminense retomou os trabalhos nesta semana em busca de bons resultados em 2025, após o sufoco do fim do ano passado no Brasileirão. Agora, a determinação é manter o foco total na preparação para o time apresentar um desempenho melhor.

"Sabemos que temos que nos preparar bem, sobretudo na parte física e na combinação com bola para poder soltar um pouco. Está sendo de manhã mais físico e na parte da tarde com bola. Agora é continuar", disse o atacante Germán Cano, sobre o dia a dia na pré-temporada.

A meta do goleador argentino é retomar o grande desempenho de 2023, quando foi uma das referências ofensivas na conquista da Libertadores. No ano passado, Cano passou por muitos problemas, chegando até a ir para a reserva do time.

"A gente está muito feliz de voltar para poder treinar, para fazer a pré-temporada, sempre tem uma saudade de estar aqui em nossa casa, de compartilhar o dia a dia, estar com companheiros e desfrutar desses momentos", completou Cano.

A estreia do Fluminense na temporada será no domingo, no duelo contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Neste jogo, o Tricolor usará um time alternativo.