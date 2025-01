Caio Bonfim quer "entregar tudo" no Mundial de marcha

O marchador Caio Bonfim (CASO-DF) fala com muita positividade das perspectivas para 2025 ? ano do Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio (Japão) ? e para 2026 ? a World Athletics anunciou que o programa da marcha atlética terá duas novas distâncias, a meia-maratona (21.097,5 km) e a maratona (42.195 km).

Primeiro, o foco será o Mundial, no Estádio Nacional de Tóquio, de 13 a 21 de setembro de 2025. Caio Bonfim tem índices para disputar os 20 Km e os 35 km ? obtido quando ficou em terceiro lugar no World Race Walking Tour, categoria bronze, no Parque St Anne's de Dublin (Irlanda), em sua última competição do ano, em dezembro.

Marchou várias vezes abaixo do índice dos 20 Km para o Mundial ? a marca que consta em sua qualificação é a da medalha de prata conquistada na Olimpíada de Paris: 1h19min09.

Caio Bonfim tem duas medalhas de bronze conquistadas em Mundiais, nos 20 km da marcha, em Londres 2017 e em Budapeste 2023. Fechou um ano glorioso de competições em 2024, cujo ápice foi a conquista da inédita prata na marcha atlética 20 km nos Jogos de Paris 2024, reconhecida no 25º Prêmio Brasil Olímpico (PBO) do Comitê Olímpico do Brasil (COB), quando conquistou os Troféus Rei Pelé - Melhor Atleta do Ano, Melhor do Atletismo e Atleta da Torcida.

Abaixo, veja como Caio Bonfim tratou temas importantes:

Mundial de Tóquio

"Os índices da World Athletics não são fáceis, tanto que nos 20 km com o tempo de 1:19:20 daria para brigar por medalha. Fechamos 2024 com os dois índices para o Mundial. Conseguimos atingir o objetivo. E também teve outro prêmio: assinei contrato de patrocínio com a PUMA. Foi um prêmio para mim, fiquei muito feliz! A gente sabe qual é o nível de um Mundial, mas quero estar lá para lutar, na minha melhor forma possível e entregar o melhor que eu puder. Vou trabalhar para representar bem o Brasil"

Novas distâncias na marcha

"Sempre tento me adaptar o mais rápido possível e ver com otimismo. Eu já fiz índice para os 50 km em dois Jogos Olímpicos. Sei dos desafios da prova e dos treinos também, mas já passei por tudo isso e tenho condições de encarar. A maratona é uma prova boa para o Brasil, acho que temos chance no feminino e no masculino. Eu e a Viviane (Lyra) fomos finalistas olímpicos na maratona de revezamento e tínhamos muito para crescer, com chances de brigar por medalha em Los Angeles 2028. No individual, tem outras complexidades, mas acho que vai ser bom. É bom também ter duas provas porque são duas chances. Poderemos brigar na meia-maratona e na maratona. Estou feliz com as distâncias, particularmente gostei".

2024 glorioso

"Foi mais do que especial, eu tracei objetivos e cumpri. Foi muito bom, desde o início (fez o recorde pessoal e brasileiro com 1:17:44, em 3/3/2024, em Taicang, China). Claro que teve dificuldades, mas foi muito bom superar tudo. Foi a melhor Copa Brasil que eu já tive, recorde brasileiro na China, fazer 1 hora e 17 de novo, magnífico. Vitória no calor da prova do Sul-Americano e veio o circuito europeu - obtive muito apoio, do COB para o camping, da CBAt - a Joana (Costa, responsável pelo Departamento Técnico da CBAt) no meu ouvido para entender e cuidar do que eu precisava. Fizemos uma sequência de provas muito boa, medalha em Podebrady (República Checa), com marca boa e eu queria mais. No Mundial, conseguimos o índice para a Olimpíada, chegamos perto de ganhar medalha, eu e a Viviane. Veio a Polônia, fui prata, com ótimo tempo, uma prova muito importante para a parte técnica e ritmo. E fomos para La Coruña (Espanha), onde todos os competidores principais se encontraram. Voltamos, foi bom o Troféu Brasil, recorde brasileiro ? primeiro atleta sul-americano a fazer abaixo de 1:20 na pista. E daí tudo o que aconteceu na Olimpíada. E fechar com índice na Irlanda".