Cacá se antecipa e anuncia novo contrato com o Corinthians nas redes sociais

O zagueiro Cacá "furou" o Corinthians e anunciou seu novo contrato antes mesmo da oficialização do clube. O defensor assinou vínculo de quatro anos após atingir as metas estabelecidas em acordo anterior. Cacá estava emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão, mas agora conta com contrato definitivo.

O clube paulista desembolsou US$ 4 milhões, cerca de R$ 24 milhões, por 90% dos direitos econômicos do zagueiro de 25 anos. "Quero agradecer a Deus por me disponibilizar a oportunidade de continuar vestindo essas cores e sentindo essa emoção por mais 4 anos da minha vida. Agradeço ao meus empresários , ao clube Corinthians, a minha família e a torcida e todos que estiveram comigo nesta longa trajetória", disse Cacá.

O jogador desembarcou no clube brasileiro em março do ano passado, com contrato de empréstimo até o fim de 2024. No período, ele disputou 40 partidas, 37 como titular, e marcou seis gols, ficando dentro do Top 5 de artilheiros do time na temporada.

"Aqui, tudo é diferente. Foi a primeira coisa que ouvi quando cheguei ao Corinthians. Não via a hora de entender na prática o que eles estavam falando. Não demorou muito pra eu sentir o maior arrepio que já senti quando entrei num campo de futebol", disse Cacá, em homenagem ao clube.

"Não demorou muito para torcida empurrar durante 90 minutos pedindo mais de nós. Aqui, o seu melhor precisa ser melhor todos os dias. O Corinthians pede isso. A torcida pede isso. Só quem veste esse manto entende o que estou falando. A gente tem sempre um pouco mais a entregar."