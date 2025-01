Bruno Lopes minimiza currículo invicto de rival no UFC e brinca: "Ganha quem bate mais"

Neste sábado (11), o meio-pesado (93 kg) Bruno Lopes fará sua tão aguardada estreia no principal evento de MMA do planeta. E o primeiro compromisso do brasileiro pelo Ultimate será contra um adversário bastante qualificado: o lutador russo Magomed Gadzhiyasulov. Mas, ao que parece, nem mesmo o cartel invicto de seu oponente parece intimidar 'Brunão'.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Bruno minimizou o favoritismo do rival nas bolsas de apostas e seu currículo sem derrotas como profissional. Bem-humorado, o lutador paulista ainda brincou ao revelar sua estratégia para se tornar o primeiro atleta a derrotar Gadzhiyasulov no MMA profissional.

"Para mim não muda, porque chegou ali dentro é 50 a 50, vai ser eu e ele. Para mim não muda nada se ele está invicto ou não. Vai ser porrada para os dois lados (risos). Não vou falar nada de detalhes, mas o negócio é o seguinte: bater mais e apanhar menos. Essa é a meta (risos). Melhor estratégia: ganha quem bate mais e apanha menos", brincou Brunão.

Recado para a categoria

A meta do meio-pesado brasileiro é começar sua trajetória no UFC com o pé direito. Além da vitória, Bruno planeja apresentar dentro do cage um desempenho que mande um recado claro para os seus rivais de divisão, alertando-os sobre a chegada de um novo nome a ser considerado para o futuro da categoria.

"Eu vou mostrar para a galera da categoria que eu estou chegando, tem um nome novo. Fiquem de olho, porque, de degrau em degrau, eu vou chegar lá em cima", concluiu.

Bruno Lopes encara Magomed Gadzhiyasulov neste sábado, no card do UFC Vegas 101, em Las Vegas (EUA). O estreante chega para a disputa com um cartel de 13 vitórias - 11 delas pela via rápida - e apenas uma derrota. Por sua vez, o russo soma nove triunfos e nenhum revés na carreira.