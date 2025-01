Botafogo anuncia Léo Coelho como novo Diretor de Coordenação de Futebol

O Botafogo anunciou na manhã desta sexta-feira que promoveu Léo Coelho ao cargo de Diretor de Coordenação de Futebol do clube. A decisão foi tomada após uma reunião entre as lideranças da Eagle Football, dona da SAF do Glorioso, e do próprio Fogão. O dirigente já iniciou as suas funções no CT Lonier.

De acordo com o organograma da SAF, Léo Coelho será responsável pela operação do dia a dia do futebol profissional e das categorias de base. A nomenclatura do cargo é alinhada a um modelo que a Eagle Football tem feito nos clubes de sua rede, inclusive no Lyon, da França.

Léo Coelho foi promovido nesta sexta-feira (10) ao... pic.twitter.com/qnLT2teDFy ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 10, 2025

Léo Coelho está no Botafogo desde o ano passado, quando comandou uma reformulação nas categorias de base do clube. Nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fogão se classificou à próxima fase com 100% de aproveitamento.

No futebol, a trajetória de Léo Coelho começou na Federação Mineira de Futebol. Além disso, o profissional passou por experiências no Lyon, antes de ingressar no América Mineiro como Coordenador das Categorias de Base, Futebol Feminino e Negócios Internacionais. Depois foi ao Athletico-PR, onde foi Coordenador Geral das Categorias de Base e do Futebol Feminino durante quatro anos e meio.

Veja a nota oficial do Botafogo sobre Léo Coelho:

"Léo Coelho é promovido ao cargo de Diretor de Coordenação de Futebol e inicia as atividades no CT Lonier nesta sexta-feira.

Natural de Minas Gerais, Léo é formado em Direito pela PUC-MG com Master em Gestão de Hospitalidade e Administração. Coelho também é graduado em Gestão Técnica Esportiva na Universidade do Futebol, pós-graduado em Direito Desportivo e Negócios no Esporte com MBA em Football Industries na University of Liverpool.

Sua trajetória no futebol iniciou na Federação Mineira de Futebol. Léo Coelho também teve uma experiência profissional no Lyon, clube coirmão da Eagle Football, antes de ingressar no América Mineiro como Coordenador das Categorias de Base, Futebol Feminino e Negócios Internacionais. Em sua última vivência no Athletico Paranaense, Léo foi Coordenador Geral das Categorias de Base e do Futebol Feminino durante quatro anos e meio. No Botafogo desde o ano passado, comandou uma reformulação geral das categorias de base. Atualmente, o Sub-20 classificou-se para a próxima fase na liderança e com 100% de aproveitamento no seu grupo na Copinha"