Borussia Dortmund perde, vê Bayer Leverkusen emendar sexta vitória e encostar no líder da Bundesliga

Nesta sexta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund recebeu o Bayer Leverkusen no Signal Iduna Park e perdeu por 3 a 2. Jamie Gittens e Serhou Guirassy foram os autores dos tentos dos mandantes, enquanto Nathan Tella e Patrik Schick (2) anotaram para os visitantes. Assim, viu o adversário embalar sua sexta vitória seguida na competição e grudar no líder Bayern de Munique.

O time comandado por Nuri Sahin ficou estacionado em sexto, com os mesmos 25 pontos, e ainda pode perder a posição ao longo da rodada. Do outro lado, o Bayer Leverkusen chegou a 35 e encostou no líder Bayern de Munique, que tem uma partida e um ponto a menos.

O Borussia Dortmund retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Kiel, pela 17ª rodada da Bundesliga. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Holstein-Stadion. No mesmo dia e pela mesma rodada, o Leverkusen encara o Mainz. Desta vez a partida acontece às 16h30, na BayArena.

Logo aos 20 segundos, Robert Andrich aproveitou a falha da defesa do Borussia e soltou em Nathan Tella, que finalizou firme para as redes.

Aos oito, o Leverkusen voltou a marcar, desta vez com Patrik Schick. O jogador completou o cruzamento de Piero Hincapie.

O Borussia Dortmund reagiu quatro minutos depois, com Jamie Gittens. O atleta se esforçou para não deixar a bola sair e ainda desviou para o fundo do gol.

Já aos 19 minutos, ainda do primeiro tempo, Frimpong cruzou para Patrik Schick, que completou ao gol de canhota.

O Borussia Dortmund, aos 34 minutos do segundo tempo, conseguiu fazer o segundo, desta vez com Serhou Guirassy. O jogador aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança.