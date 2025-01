Bap exalta boa relação entre Filipe Luís e José Boto no Flamengo

O começo da relação entre o técnico Filipe Luís e o diretor técnico José Boto está sendo positivo. Isso é o que garante o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, que demonstra confiança no entrosamento da dupla para gerar bons resultados à equipe na temporada 2025.

Filipe Luís já vinha no comando do Flamengo desde o ano passado, conquistando, inclusive, o título da Copa do Brasil. Mas, com a mudança de presidente, o treinador observou a chegada de um novo responsável pelo departamento de futebol.

"Está sendo intenso", definiu Bap nesta quinta-feira, durante o evento de apresentação do Carioca 2025, destacando o começo de trabalho no Flamengo em 2025. "Eles (Filipe Luís e Boto) estão se dando muito bem, um alinhamento total", completou.

Bap diz que a relação da nova diretoria com Filipe Luís havia começado antes mesmo das eleições no clube, facilitando o processo agora. "As conversas já haviam começado muito antes das eleições. Só estamos,



agora, implementado aquilo que combinamos nos últimos 90, 120 dias. Está tudo indo muito bem, estamos muito confiantes", acrescentou Bap.