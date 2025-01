Atacante da base assina primeiro contrato profissional com time feminino do São Paulo

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira que firmou um contrato com a atacante Késia Senna, destaque da base. A atleta assinou seu primeiro vínculo profissional com o Tricolor até o final de 2026.

"Estou muito feliz com essa oportunidade, queria agradecer a Deus e a minha família por todo apoio. Espero que seja um ano cheio de conquistas, títulos e aprendizados", disse Késia, em nota divulgada pelo São Paulo.

?? Contrato profissional! A atacante Késia Senna assinou o primeiro contrato profissional com o Tricolor! A craque da #BaseFeminina confirmou o vínculo profissional com o clube até o final de 2026! Seguimos juntas, Késia! #FutebolFemininoTricolor #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/wBNR1XRJOR ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) January 10, 2025

A atacante de 19 anos disputou três competições pelo São Paulo em 2024: o Campeonato Brasileiro sub-20, o Paulista sub-20 e a Copinha feminina. Ao todo, ela anotou 24 gols em 27 partidas.

Késia iniciou a trajetória no Tricolor Paulista em 2022. A atacante conseguiu se firmar nas categorias de base do clube e agora fará a transição para o elenco profissional. Ela conquistou o Paulista sub-17, em 2022, e o Paulista sub-20, em 2024, com a camisa do time do Morumbi.