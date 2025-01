Após alfinetada de Rato, Casares agradece atletas que deixaram o São Paulo nesta janela de transferências

Nesta sexta-feira, através de um vídeo publicado nas redes sociais, Julio Casares, presidente do São Paulo, agradeceu aos serviços prestados pelos atletas que deixaram o clube nesta janela de transferência, dentre eles Wellington Rato, que afirmou ter ficado "chateado" com a postura da diretoria Tricolor em relação à sua situação contratual.

"São-paulinos e são-paulinas, é o momento de um novo exercício, de um novo ano, de uma nova temporada. Tenho que agradecer aqueles atletas que estão nos deixando, mas que estarão sempre nos nossos corações. Contribuíram demais para conquistas, para o crescimento do São Paulo. Quero começar com Wellington Rato. O Rato, que eu liguei tanto para que viesse ao São Paulo, deixou o seu legado com gols incríveis. Vamos lembrar aquele gol contra o Ituano na Copa do Brasil e depois contra o Corinthians. Rato, as portas estarão sempre abertas para você", disse Casares.

"O nosso capitão Rafinha, liderança, atitude, presença. Não podemos esquecer aquele gol contra o Palmeiras, que nos ajudou a classificar. E o Nestor? Nestor é o capítulo à parte. Menino que veio de Cotia, fez o gol do campeonato (Copa do Brasil). Não podemos esquecer de agradecer o Michel Araújo, jogador uruguaio que chegou e contribuiu muito e também foi campeão da Copa do Brasil e da Supercopa com uma atuação muito importante", declarou.

"E o Welington, que já estava compromissado com o time da Europa (Southampton, da Inglaterra) e foi até o final se dedicando, dividindo a bola e também deixou um legado como campeão em um título inédito. Não podemos esquecer do Galopo, que foi uma esperança e artilheiro no Campeonato Paulista. Depois se machucou, teve contusão. Também a composição de elenco com o Matheus Belém e o Jamal Lewis, jogadores que contribuíram e estiveram presentes para compor o elenco do São Paulo", continuou.

47 ? 11 ? Curtiu a surpresa, Ferreira? ?? O novo camisa 1??1?? do Tricolor!#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/doQM4PLYeq ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 10, 2025

"A todos vocês, as portas estarão sempre abertas. A todos vocês, a nossa gratidão, respeito e carinho. Vocês passaram pelo São Paulo e poderão votar. Até breve, meus amigos campeões da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista em 2021 e da Supercopa Rei", concluiu.

Vale ressaltar que Casares publicou este vídeo após Wellington Rato revelar ter ficado "chateado" com a postura da diretoria do São Paulo a respeito de sua situação contratual: "Em relação às negociações, acabou que ninguém ficou me ligando ou procurou saber e, por isso, tomei a iniciativa de me posicionar e procurar um novo lar", declarou o atleta em sua coletiva de apresentação pelo Vitória.

Oito atletas deixaram o Tricolor nesta janela, são eles: Rato e Michel Araújo, vendidos para Vitória e Bahia, respectivamente, e Galoppo, Nestor e Matheus Belém, emprestados a River Plate, Bahia e Chapecoense, respectivamente. Por fim, Rafinha, Jamal Lewis e Welington não tiveram seus contratos renovados.

De elenco reformulado, o São Paulo volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, e o Flamengo, no dia 19, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Ambos os duelos serão válidos pelo FC Series, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos.