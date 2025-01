Amanda Ribas e Mackenzie Dern confirmam primeira luta principal do UFC em 2025

O primeiro card do UFC em 2025 contará com um duelo verde amarelo na luta principal. As pesos-palhas (52 kg) Amanda Ribas e Mackenzie Dern venceram a balança com facilidade nesta sexta-feira (10) e confirmaram suas presenças no show a ser realizado na cidade de Las Vegas (EUA).

Vinda de derrota para Rose Namajunas em março do ano passado, Amanda retorna para a categoria dos palhas de olho em uma vaga no top 5 da categoria. Atual número 8 do ranking oficial, a atleta mineira costuma alternar participações em duas divisões de peso, mas mantém quase quatro anos de invencibilidade até 52 kg.

Por sua vez, Mackenzie, número seis da seleta lista, vem embalada por uma vitória contra a mexicana Lupita Godinez, em agosto do ano passado. A disputa deve colocar a vencedora em posição de destaque, uma vez que ambas já venceram Virna Jandiroba, atual terceira do ranking e que briga por uma chance de disputar o título.

O card preliminar do UFC Vegas 101 começa a partir das 18h (horário de Brasília) e contará com a presença massiva de atletas brasileiros. Ao todo, serão oito representantes da bandeira verde e amarela no octógono.

Esquadrão brasileiro

Além de Mackenzie Dern e Amanda Ribas, Cesar Almeida, Marco Túlio, Thiago Moisés, Felipe Bunes, Nicolle Caliari e Bruno Lopes também entrarão em ação. Todos eles bateram seus pesos com facilidade e confirmaram suas apresentações.

Vale destacar que Marco Túlio, Nicolle Caliari e Bruno Lopes fazem suas estreias no maior evento de lutas do mundo. Marco, por sinal, encara Ihor Potieria, atleta que não bateu o peso correto de sua categoria, a dos médios (84 kg), ao cravar (85,2kg).

Card Principal

Mackenzie Dern (52,6kg) x Amanda Ribas (52,6kg)

Santiago Ponzinibbio (77,5kg) x Carlston Harris (77,1kg)

Cesar Almeida (84,1kg) x Abdul Razak Alhassan (84,1kg)

Chris Curtis (84,1kg) x Roman Kopylov (84,1kg)

Christian Rodriguez (65,7kg) x Austin Bashi (65,9kg)

Punahele Soriano (77,5kg) x Uros Medic (77,5kg)

Card Preliminar

*Jose Johnson (58,2kg) x Felipe Bunes (57,1kg)

Marco Túlio (84,1kg) x Ihor Potieria (85,2kg)*

Thiago Moisés (70,5kg) x Trey Ogden (70,5kg)

Preston Parsons (77,5kg) x Jacobe Smith (77,3kg)

Ernesta Kareckaite (57,1kg) x Nicolle Caliari (56,9kg)

Magomed Gadzhiyasulov (92,9kg) x Bruno Lopes (93,2kg)

Fatima Kline (52,6kg) x Viktoriia Dudakova (52,6kg)

Nurullo Aliev (70,5kg) x Joe Solecki (70,3kg)

*Atletas que não bateram o peso de suas categorias

