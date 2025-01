Alicia: Fla faz aposta incerta em Juninho, mas pode se dar ao luxo de errar

O Flamengo se colocou em uma posição em que pode fazer apostas de risco - como a contratação de Juninho, opinou Alicia Klein, no UOL News, nesta sexta (10).

A colunista apontou que, diferente do que poderia acontecer em outros clubes brasileiros, Juninho deve ter muitas chances de marcar atuando no Flamengo.

É uma aposta. O Flamengo tinha Pedro e Gabigol e, neste momento, está sem os dois. Precisa apostar e pode. Alguns desses jogadores a gente não sabe como vão render no Brasil. [...] Caso não dê certo, é um erro que o Flamengo pode se dar ao luxo de cometer.

Alicia Klein

