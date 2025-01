XV de Jaú x São Paulo: tudo o que você precisa saber sobre o duelo da Copinha

O São Paulo enfrenta o XV de Jaú nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela última rodada do Grupo 11 da Copinha.

Ambas as equipes somam seis pontos na chave e já estão classificadas para a próxima fase, mas o Tricolor figura na liderança por ter um saldo de gols maior. Ou seja, a partida desta sexta-feira vai definir qual time avançará como primeiro colocada.

O São Paulo estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Serra Branca, da Paraíba. Já na segunda rodada goleou o Picos, do Piauí, por 7 a 0, confirmando a classificação para a próxima fase da Copinha.

O anfitrião XV de Jaú, por sua vez, bateu o Picos na estreia por 3 a 0. Na segunda rodada, os donos da casa superaram o Serra Branca por 1 a 0.

O primeiro colocado do Grupo 11 enfrentará o segundo colocado do Grupo 12. Atualmente, o confronto da próxima fase seria entre São Paulo e Operário de Caarapó, do Mato Grosso do Sul. O XV de Jaú, por sua vez, enfrentaria o Juventude.