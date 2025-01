Palmeirense pode bater recorde de são-paulino como zagueiro mais caro

Vitor Reis, do Palmeiras, pode superar Lucas Beraldo e protagonizar a maior venda de um zagueiro saindo do Brasil.

O que aconteceu

A joia palmeirense caminha para ser vendida ao Manchester City por 40 milhões de euros (R$ 250 milhões). O clube inglês já tem um acordo verbal com o jogador e agora se acerta com o Alviverde. A ideia do time de Pep Guardiola é já contar com o atleta para o restante da temporada.

Se o negócio for concretizado, Vitor Reis será o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Nesse caso, só são consideradas as vendas de atletas por times do Brasil. Expandindo o leque para o exterior, a operação do PSG para comprar David Luiz do Chelsea por 56 milhões de euros, em 2014, é a maior.

O recorde na posição até o momento é de Beraldo, vendido pelo São Paulo ao PSG em 2023 por 20 milhões de euros (R$ 108 milhões na época). A título de comparação, o zagueiro Murillo foi negociado pelo Corinthians com o Nottingham Forest no mesmo ano por 13 milhões de euros (R$ 68,6 milhões).

Já a transferência de um zagueiro mais cara do futebol é a do croata Josko Gvardiol, de 90 milhões de euros (R$ 484 milhões na época). O Manchester City comprou o atleta do Leipzig em 2023, superando os 87 milhões de euros desembolsados pelo rival United para trazer Harry Maguire do Leicester, em 2019.

Outra marca pode ser batida nesta janela, mas de um zagueiro negociado entre clubes brasileiros. Jair está prestes a ser transferido do Santos para o Botafogo por 12 milhões de euros (R$ 76 milhões). O negócio, que está para ser oficializado, será a terceira mais venda entre dois clubes do Brasil.