Veja números do lateral esquerdo Enzo Díaz, novo reforço do São Paulo

O São Paulo está muito perto de anunciar a contratação do lateral esquerdo Enzo Díaz, que estava no River Plate. Ele já desembarcou no Brasil na última terça-feira e irá passar por exames médicos antes de assinar o contrato.

O atleta de 29 anos iniciou sua carreira profissional no Agropecuario, time que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Argentino. Ele, todavia, realizou apenas 12 jogos pelo clube. Depois, se transferiu ao Talleres, equipe a qual defendeu por quatro temporadas.

Foram, ao todo, 127 partidas com a camisa do Talleres, sendo 118 como titular. Neste período, Enzo marcou sete gols e distribuiu 11 assistências.

O jogador chegou ao River Plate em 2023. Ele participou de duas temporadas com a camisa dos Millonarios e entrou em campo 77 vezes, 66 entre os onze iniciais. O lateral deu sete assistências e colocou uma bola na rede.

O atleta vinha sendo titular da equipe, apesar da chegada do campeão do mundo com a seleção argentina, Acuña. No entanto, na reta final da última temporada, sofreu uma lesão muscular e precisou passar por cirurgia. Por isso, não é relacionado para uma partida desde o dia 11 de novembro, no duelo entre River e Instituto de Córdoba.

Enzo Díaz conquistou três títulos pelo seu ex-clube, todos em 2023. Ele foi campeão do Campeonato Argentino, Taça dos Campeões e Supercopa Argentina.

Ele agora chega ao São Paulo para suprir as saídas de Welington e Jamal Lewis. A tendência é que o ala seja utilizado como alternativa a Wendell, que já assinou um pré-contrato com o Tricolor. No entanto, o clube ainda negocia com o Porto a liberação imediata do lateral da Seleção Brasileira.

Enzo Díaz não viajou com a delegação são-paulina para os Estados Unidos, onde o time fará pré-temporada de 2025, na última quarta-feira. Ele embarcará nos próximos dias e encontrará o restante do elenco em Orlando, na Flórida.