Vasco x Nacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copinha

Nesta sexta-feira, o Vasco enfrenta o Nacional, no Estádio Nicolau Alayon. O jogo será válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha e começa às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão da CazéTV.

Os cruzmaltinos vão a campo pressionados. A equipe carioca empatou seus dois primeiros compromissos na Copinha.

Com apenas dois pontos, o Vasco precisa da vitória para ter boa chance de avançar. Os cruzmaltinos podem se classificar com um empate, mas, para isso, têm que torcer por uma vitória do XV de Piracicaba-SP sobre o Canaã-DF na abertura da rodada.

Do outro lado, o Nacional-SP está na lanterna da chave, com apenas um ponto. Os paulistas só têm chance de avançar com vitória.

Prováveis escalações

Vasco: Phillipe Gabriel; Breno, Roger, Wanyson e João Gabriel; Ramon Rique, Igor Toledo e Lukas Zuccarello; Alexander, Pedro Augusto e Léo Jacó.



Técnico: Matheus Curopos

Nacional: Ryan Santos; Bruce Alves, Luiz Gabriel, Gabriel Pereira e Lucas Camargo; Nicolas Matheus, Diogo Bolt e Vitor Wandeur; Emmanuel, Ronaldy e Vinicius Molina.



Técnico: Valter Santos

Arbitragem

O jogo será apitado por Rodrigo Gomes Paes Domingues, com os assistentes João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos e Welber Venancio da Silva.