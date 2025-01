Trio do Corinthians na Copinha encanta e pode virar alternativa ao mercado

A comissão técnica de Ramón Díaz mira um trio de destaque da Copinha para ser uma alternativa a possíveis contratações pontuais do Corinthians.

Trio encanta Emiliano

O UOL apurou que Emiliano Díaz, auxiliar do técnico argentino, se encantou por três talentos do sub-20 do Timão: Fernando Vera (zagueiro), Luis Fernando e Gui Negão (atacantes). Os jogadores atuam em posições mais carentes no plantel alvinegro e se tornaram uma alternativa acessível — uma vez que o clube tem recursos financeiros limitados para se lançar ao mercado da bola.

O interesse em integrar os jovens ao elenco profissional vem crescendo com os treinos conjuntos das categorias de base. As Crias do Terrão passaram a frequentar mais o CT Joaquim Grava ao longo do último semestre.

Inclusive, todo time titular do Corinthians na Copinha é observado pela comissão e pelo departamento de scout do clube.

Luis Felipe e Gui Negão já foram relacionados por Ramón Díaz no ano passado. No entanto, nenhum deles estreou no time principal.

Para o Paulistão, a comissão de Ramón se reuniu com Claudinei Alves, diretor da base, para planejar o modelo de incorporação os atletas. A expectativa é que o Corinthians promova algumas estreias na primeira fase do Paulista.

Gui Negão, atacante do sub-20, disputa a Copinha 2025 Imagem: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Reformulação da base

No projeto de reformulação da base, a integração com o profissional passou a ser a prioridade. As mudanças custaram resultados na temporada passada.

Fernando Vera, zagueiro paraguaio, foi contratado pelo Corinthians em julho de 2024 Imagem: Agência Corinthians

O Alvinegro fracassou na base e sequer se classificou para a Copa do Brasil Sub-20. Foram mais de 13 saídas do antigo grupo.

Com a remontagem do elenco, o ex-zagueiro Chicão, atual coordenador da base, ficou responsável por fazer a avaliação dos nomes mais indicados para atuar no profissional.

A transição começa desde o sub-16 para o profissional. Por exemplo: Denner, de 16 anos, foi apontado por Chicão com "maturação suficiente" e integrado aos treinos dos profissionais em várias oportunidades nos últimos meses.