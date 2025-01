Transmissão Brasil x Turquia na Kings League ao vivo: veja onde assistir

Do UOL, em São Paulo

O Brasil mede forças com a Turquia nesta quinta-feira (9), às 14h (de Brasília), na Itália, pelas quartas de final da Kings League World Cup.

Onde assistir ao vivo? CazéTV (Youtube), canal do Gaules (Youtube) e Disney+ (streaming -de acordo com as condições da plataforma).

O Brasil venceu a Coreia do Sul e Alemanha nos confrontos anteriores. A Turquia, por outro lado, superou a Espanha na repescagem.

Quem vencer avança às semifinais da competição. O adversário pode ser Argentina ou México na sequência.

Brasil x Turquia -- Kings League World Cup