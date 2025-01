Top 10 e 'explosivo': quem é o adversário de Fonseca no Australian Open

João Fonseca pegou uma pedreira na primeira rodada da chave principal do Australian Open. Ele terá pela frente o russo Andrey Rublev, que está no top 10 e era o melhor ranqueado que um dos atletas que passaram do classificatório poderia enfrentar.

Quem é o adversário

Rublev é o atual número 9 do mundo. Natural de Moscou, ele chegou a ser o quinto do ranking em setembro de 2021, sua melhor posição na carreira. Já disputou uma partida em 2025 e foi derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan (#57) no ATP 250 de Hong Kong.

O russo está em sua 12ª temporada como profissional. O tenista de 1,88m se profissionalizou em 2014 e conta com um retrospecto positivo: 335 vitórias e 185 derrotas até então.

Rublev oscilou no ano passado e demonstrou comportamento explosivo em quadra. Ele chegou a ter ataques de raiva durante partidas, como quando deu sete raquetadas na própria perna e ficou sangrando após perder um ponto. O russo também "estourou" uma raquete no joelho após ser eliminado em Wimbledon.

O top 10 do ranking explicou posteriormente que estava enfrentando depressão há anos. O russo afirmou que ficou mentalmente "fora de ordem" em 2024 e que as explosões ocorriam quando ele não conseguiu "aguentar mais". O tenista relatou que buscou ajuda psicológica para se reerguer.

O atleta da Rússia vem de família de esportistas. Seu pai é um ex-boxeador, enquanto a mãe é treinadora de tênis, assim como a irmã.

Ele soma 16 títulos na carreira e foi considerado o jogador que mais evoluiu em 2020, mas ainda não conquistou um Grand Slam. Em 2024, levou o Masters 1000 de Madri e o Hong Kong Tennis Open. No Australian Open, ele nunca passou das quartas.

Rublev era a maior pedreira no caminho dos qualifiers. O sorteio da chave definiu que o russo seria o melhor ranqueado que poderia enfrentar um dos que avançaram do classificatório na Austrália. No fim, seu adversário acabou sendo o fenômeno brasileiro, atual 113º do mundo.

A partida ainda não tem data nem horário confirmados. A disputa da chave principal do Australian Open começa no sábado (11).

O que Rublev disse sobre as explosões em quadra

Mentalmente, eu estava fora de ordem. Eu não sei como dizer isso. Foi tudo. E comecei a explodir porque estava lutando há muitos anos contra a depressão, com muitas coisas fora da quadra.

Rublev, ao Daily Express