Thiago Moisés culpa cobrança excessiva por falta de salto na carreira no UFC

Prestes a completar 30 anos de idade, Thiago Moisés ainda luta para deixar para trás a alcunha de 'eterna promessa' e dar um salto em sua carreira no Ultimate. E, ao que tudo indica, o peso-leve (70 kg) brasileiro já identificou o culpado por atrasar sua caminhada e está pronto para dar um passo além a partir deste sábado (11), quando entrará em ação novamente no octógono mais famoso do mundo, contra Trey Ogden, pelo card do UFC Vegas 101.

Revelado pela versão brasileira do programa 'Contender Series', Thiago chegou ao UFC com 23 anos e visto como uma grande promessa do MMA nacional. Esta expectativa, no entanto, com o passar dos tempos, não se cumpriu, e aumentou ainda mais a cobrança - tanto interna, quanto externa - no lutador paulista, que mora na Flórida (EUA) e representa a equipe 'American Top Team'.

"Acho que estava faltando eu conseguir me conectar comigo mesmo, me conectar com quem eu sou, acreditar no meu potencial. Acredito que para essa luta eu estou muito bem, muito confiante. Consegui olhar mais para dentro de mim, trazer aquele menino que começou no jiu-jitsu, que fez isso a vida inteira, trazer essa paixão, mais a motivação agora da esposa grávida. Então, eu estou muito grato por tudo que vem acontecendo na minha vida, pelo UFC, então acho que falta isso, me conectar comigo mesmo e soltar tudo lá dentro", analisou Moisés.

Cobrança excessiva como maior vilã

Mais até do que lidar com a expectativa criada pelos outros, o peso-leve reconhece que também exagerou na cobrança sobre si mesmo. Por isso, tendo a noção de que tudo em excesso pode ser prejudicial, Thiago Moisés decidiu modificar sua postura e traçar uma nova rota como atleta profissional de MMA.

"Sempre me cobrei muito. Acredito que isso fez com que eu chegasse ao UFC com 23 anos, me fez conquistar o que eu conquistei. Mas chegou um momento da minha carreira em que isso começou a me atrapalhar. Graças a Deus, eu consegui ter essa visão e evoluir nessa parte. Então, é relaxar mais, curtir a jornada, fazer isso porque eu amo fazer e ser grato por ter esse estilo de vida e poder prover para a minha família fazendo o que eu amo fazer. Tudo é questão de perspectiva, como você enxerga as coisas. Você começa a ver que se cobrar demais, ser muito perfeccionista, não é o que vai te levar ao (topo). Porque a vida acontece, então você tem que relaxar e curtir. Acho que esse é o segredo", concluiu Thiago.

Vindo de derrota, Thiago Moisés encara Trey Ogden pelo card do UFC Vegas 101. Uma vitória neste sábado pode servir como o pontapé inicial para que o peso-leve brasileiro vire a chave na carreira e consiga dar mais um passo em busca de mudar de patamar na carreira dentro da organização.