São Paulo desembarca em Orlando para dar início à pré-temporada de 2025

A delegação do São Paulo já se encontra em solo norte-americano. Na noite desta quarta-feira, o elenco tricolor desembarcou em Orlando, na Flórida, local onde o clube fará a sua pré-temporada em 2025.

Os atletas se representaram no CT da Barra Funda logo pela manhã e já pegaram a estrada rumo a Campinas. O grupo deixou o Aeroporto de Viracopos e embarcou aos Estados Unidos por volta das 13h15 (de Brasília).

Nem todos os jogadores do elenco estiveram na viagem, uma vez que alguns deles já estavam nos EUA de férias. Eles irão encontrar o restante do plantel já em Orlando. O atacante Luciano chegou mais cedo nesta quarta na cidade norte-americana.

??? A delegação tricolor desembarca nos Estados Unidos para realizar a pré-temporada!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/b0DDz2KoLC ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 9, 2025

Novo reforço do Tricolor, o meio-campista Oscar viajou com seus novos companheiros. Já o lateral esquerdo Enzo Díaz se juntará à equipe nos próximos dias. Ele está fechado com o clube, mas irá passar por exames médicos e assinar contrato antes de embarcar para os EUA.

O elenco do São Paulo ficará hospedado no hotel Waldorf Astoria, em Orlando. Já os treinamentos acontecerão quase sempre em dois períodos, no complexo esportivo ESPN Wide World of Sports.

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro no próximo dia 15 de janeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já no dia 19, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

No dia 17, dias antes de encarar o Flamengo, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.

Veja abaixo a programação do São Paulo para esta semana:

Quarta-feira (08/01)



8h - reapresentação no CT da Barra Funda



9h - saída para o Aeroporto de Viracopos



13h15 - embarque para Orlando

Quinta-feira (09/01)



10h - treinamento na academia do hotel Waldorf Astoria



16h - treinamento no ESPN Wide World of Sports

Sexta-feira (10/01)



9h30 - treinamento no ESPN Wide World of Sports



16h - treinamento no ESPN Wide World of Sports

Sábado (11/01)



9h30 - treinamento no ESPN Wide World of Sports

Domingo (12/01)



9h30 - treinamento no ESPN Wide World of Sports



16h - treinamento no ESPN Wide World of Sports