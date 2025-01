Santos empresta volante Vinícius Balieiro à Chapecoense

Ainda em processo de formação do seu elenco para a temporada 2025, o Santos emprestou o volante Vinícius Balieiro à Chapecoense, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro neste ano. O contrato do atleta com a equipe catarinense vai até 31 de dezembro de 2025.

Balieiro vinha perdendo espaço no Santos nos últimos dois anos. Ao longo de 2024, recebeu três sondagens, até mesmo de times de fora do Brasil. Mas recusou as novas oportunidades para tentar uma "segunda chance" na equipe santista, sem sucesso. Com a chegada do técnico Pedro Caixinha, a direção do clube decidiu negociar a transferência do atleta, o que foi oficializado nesta quinta.

Natural de Campinas, Balieiro deu os primeiros passos no futebol nas categorias de base do Paulista antes de se transferir para o Santos, em 2017. Na equipe da Vila Belmiro, o volante ascendeu ao time profissional e disputou competições importantes, como a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Em 2023, o jogador de 25 anos foi emprestado ao Ituano, onde acumulou experiência na Série B. De volta ao Santos, no ano passado, ele praticamente não entrou em campo pelo time que buscou o acesso à primeira divisão e o título da Segundona.

Balieiro não escondeu a empolgação em vestir a camisa do time catarinense e destacou o compromisso com a equipe. "Estou muito feliz pela oportunidade de chegar à Chapecoense. Minhas expectativas são as melhores, e vou me empenhar ao máximo para contribuir com a equipe em busca dos nossos objetivos", afirmou o volante.