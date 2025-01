Rodada da NBA: No duelo entre os dois melhores times da liga, Cavaliers vencem o Thunder

A noite desta quinta-feira reservou um grande jogo para os amantes da NBA. As duas melhores equipes da liga se enfrentaram e quem se deu melhor foi o Cleveland Cavaliers, que bateu o Oklahoma City Thunder por 129 a 122.

O cestinha do duelo foi o armador Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder, que marcou 31 pontos e pegou cinco rebotes. Do lado dos Cavaliers, o pivô Jarrett Allen fez um duplo-duplo, com 25 pontos e 11 rebotes.

Com a vitória, a franquia de Cleveland alcançou seu 32º triunfo na temporada, liderando a Conferência Leste após 36 jogos. O Oklahoma City Thunder sofreu apenas seu sexto revés nesta edição da liga, mas é o primeiro colocado da Conferência Oeste.

O Cleveland Cavaliers volta às quadras nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Toronto Raptors. Por sua vez, o Oklahoma City Thunder joga nesta sexta contra o New York Knicks, às 21h30.

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs

Em outro jogo de destaque da noite, o Milwaukee Bucks venceu o San Antonio Spurs por 121 a 105, com grande atuação do grego Giannis Antetokunmpo, autor de um duplo-duplo com 25 pontos e 16 rebotes.

Outro bom desempenho foi do armador Damian Lillard, dos Bucks, que fez 25 pontos. Do lado dos Spurs, Keldon Johnson também marcou um duplo-duplo, com 24 pontos e 11 rebotes.

O resultado permitiu ao Milwaukee alcançar sua 19ª vitória na liga, enquanto San Antonio sofreu sua 19ª derrota.

O Milwaukee Bucks volta às quadras nesta sexta-feira, às 21h, contra o Orlando Magic. Por sua vez, o San Antonio Spurs atuará apenas no domingo, contra o Los Angeles Lakers, às 00h30.

Veja outros resultados da NBA nesta quinta-feira e madrugada de sexta:

Indiana Pacers 129 x 113 Chicago Bulls



Philadelphia 76ers 109 x 103 Washington Wizards



Brooklyn Nets 98 x 113 Detroit Pistons



New York Knicks 112 x 98 Toronto Raptors



Denver Nuggets 126 x 103 Los Angeles Clippers