Quem é o zagueiro de 19 anos que fez o Botafogo pagar caro e liberar ídolo

Do UOL, em Santos (SP)

Jair Cunha, de 19 anos, fez o Botafogo investir alto e ainda abrir mão do ídolo Tiquinho Soares.

"Zagueiro especial"

O Botafogo entende que Jair tem características raras. O departamento de scout do clube carioca se tornou referência após a formação do elenco campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Jair tem 1,98 m de altura, mas é considerado veloz para a estatura. Ele é monitorado pelos analistas do Botafogo desde a base santista e já tem trajetória considerável, com duas temporadas entre os profissionais.

Outro ponto crucial para o investimento é a qualidade técnica e o "perfil europeu". Jair tem boa saída com os pés e não tem medo de arriscar no passe. Na base, ele fez alguns gols arrancando do próprio campo.

Por fim, o Botafogo entende que Jair vai gerar um bom dinheiro no futuro. O Porto teve uma proposta recusada de 15 milhões de euros (R$ 92 mi, na cotação da época) no meio do ano. A Atalanta procurou, mas não efetivou uma oferta.

John Textor e seus parceiros creem que Jair será vendido por muito mais que o Botafogo pagará agora. Se espera ao menos o dobro no futuro.

O Alvinegro pagará 12 milhões de euros (R$ 76 mi), além de um bônus de 2 milhões de euros (R$ 12,6 mi) em caso de metas atingidas por Jair no Rio de Janeiro.

O acordo ainda inclui a ida em definitivo de Tiquinho Soares, ídolo do Botafogo e reserva de Igor Jesus em 2024.

A maior parte da torcida reclama, mas o Botafogo aceitou incluir Tiquinho para ter Jair. O contrato do atacante de 33 anos terminaria em um ano, o salário é alto e o clube entende que não teria mais lucro com o atleta.

Para o Santos, a venda de Jair representa possibilidade de outros investimentos e a chegada de um centroavante com status de titular absoluto. Tiquinho foi avaliado em 3 milhões de euros (R$ 19 mi) nessa negociação.