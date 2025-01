Quem é e qual será o papel do novo assistente de Boto no organograma do Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo segue a todo vapor reforçando a estrutura do futebol fora do campo. Uma das novidades do clube será Alfredo Almeida, que chega como assistente de José Boto. Ele será o braço direito do português e os olhos dele sobre tudo que acontece dentro do campo.

O que aconteceu

Almeida estava com Boto no Osijek, da Croácia. Ele tem 41 anos, também é português e começou de fato o trabalho no Ninho do Urubu nesta quarta-feira.

Ele será a principal ligação entre Boto e o que acontece no campo. Alfredo vai se reportar diretamente ao diretor português, que será o único a manter um diálogo com o presidente Bap.

Alfredo Almeida terá um trabalho no profissional, mas principalmente nas categorias de base. Ele será os olhos do dirigente para cobrir tudo que acontece dentro do Ninho do Urubu.

A ideia que é o assistente observe a parte técnica e seja um nome de confiança. Ele não terá interferência em contratações ou assuntos da diretoria, apenas dará informações a Boto sobre o que é feito.

Além de Almeida, Boto também irá contratar um chefe de scouting. O nome ainda não foi divulgado e o profissional não chegou ao Ninho para começar o trabalho.

Quem é ele

Alfredo Almeida foi escolhido também pela experiência em metodologias de treinos. Por isso, ele poderá fazer melhor o elo entre os jogadores, comissões e a diretoria, além de ser um homem de confiança do diretor rubro-negro.

Almeida é ex-jogador que atuou apenas em Portugal. Ao se aposentar, virou treinador. Passou por Estrela, Cova Piedade, Fabril Barreiro, Sesimbra, Alfarim, Barreirense e a base do Vitória de Setúbal. Em 2018, começou a comandar a Benfica Ukrainian Football Academy.

O assistente de Boto já teve experiência também em um clube brasileiro. Depois de trabalhar com crianças ucranianas entre 2019 e 2021 para implementar as ideias do Benfica, ele foi indicado pelos portugueses para uma parceria com o Coimbra, de Minas Gerais.

Almeida virou coordenador técnico do clube de Contagem. Com essa parceria, a equipe passou a ter as categorias sub-15 e sub-17. Foram dois anos até o retorno à Europa no ano passado para ser assistente de Boto no Osijek.