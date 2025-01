Prancheta do PVC: como Rogério Ceni vai montar novo Bahia de R$ 180 milhões

Como Rogério Ceni vai montar o novo Bahia, que soma R$ 180 milhões em reforços desde a temporada passada? Quem explica é o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Segundo PVC, após contratar nomes de peso como Everton Ribeiro em 2024, o Bahia se reforçou com jogadores para composição de elenco.

O que o Bahia está reforçando não é o time principal — o Bahia está reforçando o elenco, vai ter muita opção.

O Ceni vai receber muito reforço como opção. O Nestor pode jogar na meia, Michel Araújo pode jogar aberto pela esquerda, tem muita opção de banco.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista projetou o novo Bahia que deve começar a temporada.

Vai ser: Marcos Filipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, que é um grande zagueiro, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre ou Erick, que veio do Athletico-PR, como primeiro volante; Erick Pulga pela direita, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Luciano Rodríguez pela esquerda; e Cauly na frente.

Defendendo é um 4-1-4-1. Atacando ele faz um losango de meio-campo e faz o Pulga se juntar ao Cauly ou ao Luciano Rodríguez na frente.

Paulo Vinícius Coelho

Reforços do Bahia em 2025

Erick: R$ 18 milhões

Erick Pulga: R$ 18,3 milhões

Rodrigo Nestor: R$ 10 milhões*

Michel Araújo: R$ 17,3 milhões

*Valor de empréstimo, com cláusula de compra estipulada em R$ 40 milhões.

Reforços do Bahia em 2024

Caio Alexandre: R$ 24,3 milhões

Jean Lucas: R$ 24,2 milhões

Luciano Rodríguez: R$ 67,8 milhões*

*Maior contratação da história dos clubes nordestinos.

