Pedrinho comenta negociações pela venda da SAF do Vasco e enaltece Carille

Nesta quinta-feira, Pedrinho atualizou a situação das negociações pela venda da SAF do Vasco. O presidente do Cruzmaltino afirmou que não pode cobrar os investidores por uma proposta e disse que todos estão no mesmo nível de avaliação.

"É repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando as pessoas falam que eu tenho que cobrar qualquer investidor que tenha o NDA (acordo de não divulgação) assinado, eu não cobro porque isso não faz parte de uma negociação. Como eu vou falar assim: 'Dá para você fazer uma proposta para o Vasco'? Isso não existe. A minha iniciativa não é essa. A minha iniciativa é passar todos os números através do NDA assinado e esperar uma avaliação dos investidores que a gente tem", afirmou Pedrinho, durante cerimônia de abertura do Campeonato Carioca.

"Dito isso, a gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar a perspectiva criada pelos torcedores. Em que pé que está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual o número de membros das equipes para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura, para que eles tenham uma definição. Caso não tenha uma proposta, a minha obrigação é honrar todos os compromissos", completou.

Resumo dos trabalhos ? O vídeo completo está disponível na VascoTV: https://t.co/eUS7YNG0GS #VascoDaGama pic.twitter.com/0oV4Lhv6ey ? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 9, 2025

Em meio às tratativas pela venda da SAF nos bastidores, o Vasco acertou a contratação do técnico Fábio Carille para a temporada de 2025. Pedrinho elogiou o novo treinador.

"Mais uma vez a gente tem que identificar sobre a contratação do Carille os comentários que são de uma avaliação pelo trabalho e nome do Carille e os de pessoas que sobrevivem do caos do Vasco. O Carille é um cara muito vitorioso dentro de sua carreira, e as pessoas desmereceram isso. A leitura do Carille das posições bateram com o que a gente tinha identificado. A gente tenta acelerar alguns processos, alguns a gente consegue, como foi com o Tchê Tchê. Outros demoram um pouco mais. A gente teve duas saídas, rapidamente recompomos com alguns critérios, jogadores de potencial, como o Lucas Freitas. Agora, a gente precisa ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, com jogadores mapeados, em negociação", disse.

A estreia do Vasco em 2025 está marcada para acontecer neste sábado. A equipe encara o Nova Iguaçu, no São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).