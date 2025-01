Palmeiras garante R$ 111 milhões com patrocínios e marca data para apresentar Sportingbet

Ao assinar contrato com a Sil Fios e Cabos Elétricos, fabricante brasileira de condutores elétricos de baixa tensão, o Palmeiras já conseguiu R$ 111 milhões anuais com patrocínios para sua camisa em 2025. São R$ 11 milhões da Sil, que estampará sua marca nas mangas, e R$ 100 milhões fixos da Sportingbet, patrocinadora máster da equipe, com a possibilidade de chegar a R$ 170 milhões, a depender cumprimento de metas estipuladas. A empresa de apostas será oficialmente apresentada na próxima segunda-feira, 13, em evento no Allianz Parque.

Como não há mais exclusividade no contrato de patrocínio, ao contrário do que ocorreu por uma década com a Crefisa e FAM, empresas da presidente Leila Pereira, ideia da diretoria é vender por valores expressivos as outras propriedades disponíveis para alcançar R$ 200 milhões anuais com patrocínio ou até superar essas cifras, considerando também o contrato com a Puma de fornecimento de material esportivo. Omoplata, barra, meião e shorts são alguns dos espaços do uniforme que estão à venda e, juntos, podem ajudar o clube a alcançar os valores projetados.

O contrato com a Sil, o primeiro oficializado desde a saída da Crefisa, é válido até o término do ano de 2026. O acordo com a Sportingbet é mais longo, de três anos, com possibilidade de ser prorrogado por mais um. As duas marcas estarão presentes nos uniformes dos times masculino, feminino e de base. A Esportes da Sorte era quem aparecia no uniforme das mulheres, mas o contrato com o site de apostas foi encerrado.

A estreia da empresa fabricante de cabos elétricos na camisa do Palmeiras será nesta quinta-feira, quando o time alviverde enfrenta o Oeste, às 17 horas (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

"As recentes conquistas dentro de campo e a credibilidade alcançada fora dele fazem com que muitas empresas conceituadas se interessem em estampar as suas marcas na camisa do Palmeiras", disse Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing e Comunicação do Palmeiras.

Já a Sportingbet aparecerá pela primeira vez na camisa palmeirense no dia 15, próxima quarta-feira, data da estreia da equipe no Paulistão contra a Portuguesa, no Allianz Parque.

A parceria com a Sportingbet faz o Palmeiras encostar no Corinthians entre os patrocínios mais valiosos do Brasil. Outras equipes do Brasileirão também acertaram novos acordos, alavancando as cifras do futebol nacional.

VEJA O RANKING DOS MAIORES PATROCÍNIOS DA SÉRIE A*

1º - Flamengo (PixBet) - R$ 115 milhões

2º - Corinthians (Esportes da Sorte) - R$ 103 milhões

3º - Palmeiras (Sportingbet) - R$ 100 milhões

4º - Vasco (Betfair) - R$ 70 milhões

5º - Atlético-MG (H2Bet) - R$ 60 milhões

6º - Santos (Blaze) - R$ 55 milhões

7º - Fluminense e São Paulo (Superbet) - R$ 52 milhões

8º - Cruzeiro (Betfair) - R$ 40 milhões

9º - Grêmio e Internacional (Banrisul) - R$ 30 milhões

10º - Botafogo (Parimatch) - R$ 27,5 milhões.