Palmeiras faz trabalho posicional e coletivo e segue preparação para estreia do Paulista

O Palmeiras segue a todo vapor na pré-temporada de 2025 e fez mais um treino na Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira. O elenco realizou um trabalho posicional e um coletivo com ênfase em posicionamento, movimentações e marcação.

Assim como nas outras atividades, o elenco contou com o reforço do grupo de apoio, composto por jogadores do sub-20 que passam a ficar à disposição da comissão técnica da equipe principal.

Seguiram cronograma individualizado o meio-campista Zé Rafael e o lateral-esquerdo Piquerez. O uruguaio vem sendo desfalque desde julho devido a um cirurgia no joelho esquerdo e está em fase de transição física. O atacante Bruno Rodrigues se recupera de cirurgia no joelho esquerdo desde maio de 2024.

Mais um dia de treino em dois períodos na Academia de Futebol! Veja como foi o primeiro tempo das atividades de hoje ? ? https://t.co/gk0EWIdqv3#AvantiPalestra pic.twitter.com/OfY5MRMWQs ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 9, 2025

A comissão técnica do Verdão também aproveita a pré-temporada para integrar Facundo Torres ao elenco. O uruguaio foi contratado pelo clube para este ano e está realizando as primeiras atividades com a camisa do Verdão. Nos treinos, já até balançou as redes.

O elenco palmeirense tem treinado em dois períodos nesta semana para intensificar a preparação para o Campeonato Paulista. O Palmeiras estreia no Estadual na próxima quarta-feira, contra Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.