Palmeiras anuncia zagueira Carla Tays como primeiro reforço de 2025 para o time feminino

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira o primeiro reforço para a temporada de 2025. Trata-se da zagueira Carla Tays, que estava no Internacional. A defensora de 20 anos passa a integrar o elenco comandado pela técnica Camilla Orlando.

"Estou muito feliz e motivada por essa oportunidade de jogar no Palmeiras. Um clube gigante que sempre luta por grandes títulos. A torcida palestrina pode esperar de mim muita entrega para representar da melhor forma a camisa do Palmeiras", disse a atleta.

A zagueira acumula convocações para as seleções de base e foi titular do Brasil na disputa da Copa do Mundo feminina sub-20 em 2024.

Carla começou a carreira como jogadora de futebol na Lusaca. Depois, foi para o Bahia, onde disputou dois Campeonatos Brasileiros sub-18. Depois de atuar pelo Tricolor de Aço, foi contratada em 2021 pelo Internacional, onde permaneceu até a última temporada.

Pelo Colorado, ganhou um Brasileiro sub-17 (2022) e dois Brasileiros sub-20 (2022 e 2023). Pela Seleção Brasileira, a zagueira foi campeã da Liga de Desenvolvimento Conmebol sub-19 de 2023 e fez parte do grupo que foi até as quartas de final da Copa do Mundo sub-20 no último ano.