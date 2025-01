Norma Dumont explica pedido por disputa de cinturão interino contra Kayla Harrison

Quinta colocada no ranking e dona da maior sequência ativa de vitórias do peso-galo (61 kg) do UFC, a brasileira Norma Dumont está focada em conseguir uma oportunidade de disputar o título interino da categoria, mesmo que a atual detentora do cinturão linear, a americana Julianna Peña, tenha iniciado seu novo reinado há apenas três meses. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, a atleta mineira explicou a linha de raciocínio por trás de sua campanha.

Acontece que a campeã não estaria disposta a defender seu título tão cedo, de acordo com o que a brasileira tem ouvido nos bastidores. Prova disso seria a impaciência demonstrada pela equipe de Kayla Harrison - número dois do ranking e primeira na fila pelo próximo 'title shot' da divisão. Sendo assim, Norma entende que um cinturão interino deveria ser criado para que a categoria permaneça em movimento.

"O que a gente está sabendo pelos bastidores é que parece que realmente não vai acontecer Julianna vs Kayla agora - por opção da Julianna. Não foi divulgado o motivo, mas eu acho que é porque ela é frouxa mesmo, acredito que ela está fugindo da Kayla porque o casamento de luta é ruim para ela. E aí o empresário da Kayla está pedindo um interino, e eu concordo. Eu acho que se a Julianna está bem, está saudável, não apresentou nenhum exame e não quer defender (o título), bota um interino para colocar pressão nela também, porque se você pegou o cinturão, você tem que defendê-lo, no mínimo duas vezes por ano. Então, se ela não quer, vamos botar um interino para rodar. Esse é o meu pedido", ponderou Dumont.

Campanha por vaga

Caso o Ultimate decida, de fato, criar um cinturão interino para o peso-galo feminino, a americana Kayla Harrison - à exceção de algum imprevisto - seria uma das atletas escolhidas a disputá-lo. Para garantir a segunda vaga, Norma Dumont destaca seus feitos desde que desceu da divisão dos penas (66 kg), que foi extinta quando a brasileira se aproximava de um 'title shot', para a categoria até 61 kg da liga.

"Eu desci de categoria, já era para eu estar disputando (o título) do 66 (kg), eu desci de categoria, bati em uma ex-campeã, ganhei da Irene (Aldana), que é uma atleta das mais duras dessa categoria, de forma dominante, dentro do (Noche UFC), venho de cinco vitórias consecutivas, maior sequência da categoria. Então, obviamente, que deveria ser eu ali (para disputar o interino com a Kayla). Já que a Ketlen (Vieira) vem de derrota, que é a terceira, também está com luta marcada com a Macy (Chiasson), (Raquel) Pennington acabou de perder para a Julianna. Luta polêmica? Sim, mas você deixou empatar com a Julianna, você já está errada", finalizou.

Aos 34 anos de idade, Norma Dumont compete no MMA profissional desde 2016 e possui um cartel de 12 vitórias e apenas duas derrotas. Em ótima fase, a lutadora brasileira venceu os últimos cinco confrontos que disputou no octógono mais famoso do mundo e agora sonha com sua primeira oportunidade de disputar um título no UFC, ainda que seja interino.

