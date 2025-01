Ney Wilson deixa cargo de diretor de alto rendimento do COB

Nesta quinta-feira, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) anunciou que Ney Wilson deixará o cargo de diretor de alto rendimento. O profissional, que ocupava o cargo desde 2022, se despediu da entidade.

"Agradeço a todos os atletas, treinadores, Confederações e, em especial, a minha equipe de profissionais excepcionais que estiveram ao meu lado nessa jornada, contando com o suporte de todas as áreas do COB. Foi um privilégio contribuir para o crescimento do esporte olímpico no Brasil. Durante esse período, tivemos a oportunidade de construir uma história de grandes conquistas, como as medalhas em Santiago 2023 e a campanha em Paris 2024. Não tenho dúvidas de que o trabalho desenvolvido continuará a dar frutos para o nosso país", afirmou Ney Wilson, em nota divulgada pelo COB.

Durante sua gestão, o Brasil conquistou sua melhor campanha em Jogos Pan-americanos, com o segundo lugar geral e 2025 medalhas, em Santiago 2023. O país também teve a segunda melhor campanha em Jogos Olímpicos no número de pódios, com 20 conquistados em Paris 2024.

Ney Wilson foi responsável por liderar as áreas de planejamento e desempenho esportivo, jogos e operações internacionais e infraestrutura esportiva. O profissional ainda foi subchefe de missão em Santiago 2023 e em Paris 2024.