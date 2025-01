Mackenzie Dern aposta em evolução para vingar derrota para Amanda Ribas no UFC

No dia 12 de outubro de 2019, apenas quatro meses após dar à luz sua filha Moa, Mackenzie Dern retornou à ativa e sofreu sua primeira derrota na carreira no MMA, para a também brasileira Amanda Ribas. Agora, às vésperas de reencontrar sua algoz no octógono mais famoso do mundo, na luta principal do UFC Vegas 101, neste sábado (11), a faixa-preta de jiu-jitsu aposta na sua evolução como lutadora para vingar o revés sofrido cinco anos atrás.

Durante sua participação no media day do UFC Vegas 101, na última quarta-feira (8), Mackenzie destacou seu crescimento técnico e também a experiência adquirida por ela durante este período para justificar seu otimismo para a revanche deste sábado. Confiante, a peso-palha (52 kg) - sexta colocada no ranking - foi além e se descreveu como uma pessoa diferente da que enfrentou Amanda Ribas em outubro de 2019.

"Eu sinto que eu era uma pessoa muito diferente naquela época. Eu nem senti que era eu. Meus overhands de direita que eu meio que lançava eu ainda tenho, o coração ainda está aqui, mas eu sinto que sou uma pessoa completamente diferente, e foram três rounds. Sinto que estamos em fases totalmente diferentes das nossas carreiras. Eu evolui na trocação, no wrestling, nas quedas, e muito mais experiência. Eu enfrentei Jéssica (Bate-Estaca), Amanda Lemos, e todas essas garotas que batem mais pesado que Amanda (Ribas). Obviamente, se algum soco acertar no lugar certo, você ainda pode nocautear, mas, para mim, é um tipo de confiança diferente entrar nessa luta agora cinco anos depois, do que quatro meses depois da minha filha nascer e vindo de um tempo fora", declarou Dern.

Arrependimento

Ainda que enxergue os reveses da carreira como uma forma de moldar a atleta que se tornou, Mackenzie Dern admite que se arrependeu de ter aceitado enfrentar Amanda Ribas logo depois do nascimento da sua filha. Vale lembrar que, após a derrota para a lutadora mineira, a faixa-preta se recuperou e engatou uma sequência de quatro triunfos consecutivos.

"Um pouco, sim (arrependimento). Eu ainda acho que teria derrotas na minha carreira, e eu ainda estou feliz com onde eu estou hoje. Me fez quem eu sou hoje, então não consigo me arrepender totalmente, mas eu acho que se eu pudesse voltar, eu teria esperado um pouco mais (para voltar a lutar depois da gravidez)", afirmou Mackenzie.

Atração principal do primeiro evento do UFC na temporada 2025, a revanche entre Mackenzie Dern e Amanda Ribas também possui uma importância especial para a categoria dos palhas, uma vez que ambas fazem parte do top 10 da categoria e buscam se aproximar do topo do ranking. A vencedora da disputa deste sábado, inclusive, pode ficar a um passo de pleitear uma futura disputa de título na divisão feminina mais leve do Ultimate.