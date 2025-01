Luciano volta ao São Paulo um mês após deixar futuro em aberto e participará de pré-temporada nos EUA

Há pouco mais de um mês, após a última partida do São Paulo no Morumbis em 2024, Luciano deixou seu futuro em aberto. O jogador, porém, se reapresentou ao clube normalmente e participará da pré-temporada de 2025.

No dia 4 de dezembro de 2024, logo após a derrota do Tricolor por 2 a 1 contra o Juventude, Luciano foi questionado se iria permanecer no clube em 2025. Ele respondeu: "Não sei".

De lá para cá, o camisa 10 chegou a ser especulado em outros clubes brasileiros, como o Cruzeiro. O jogador também foi ventilado no Santos, mas as conversas não avançaram.

A declaração gerou um cenário de incerteza para Luciano no São Paulo. Contudo, os dirigentes do clube descartavam a possibilidade de negociá-lo. Ele é visto internamente como um jogador importante e decisivo para a equipe, até por conta da quantidade de gols que o atleta entrega por temporada.

Porém, isso não quer dizer que o atacante é inegociável. O Tricolor não pretende liberá-lo facilmente, mas irá escutar uma proposta caso ela seja vantajosa para o clube e também para o atleta.

A janela de transferências ainda está aberta, e a tendência é que o mercado esquente nas próximas semanas. Mas por enquanto a única certeza é que Luciano é jogador do São Paulo e está confirmado na viagem para os Estados Unidos, local onde o time de Luis Zubeldía fará a pré-temporada de 2025. O grupo embarcou para Orlando na última quarta-feira.

? Aeroporto Internacional de Viracopos ? Primeiro contato com a nossa #TorcidaQueConduz em 2025! ? @usereserva #VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/hGYkFl5Pel ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 8, 2025

O atacante chegou ao Tricolor em 2020 e, em pouco tempo, caiu nas graças da torcida. Ele tornou-se um dos grandes jogadores do clube nos últimos anos e conta com o prestígio de torcedores e da comissão técnica.

Ao todo, já são 85 gols e 23 assistências em 261 partidas disputadas pela equipe. Ele foi o artilheiro do time em 2024, com 18 bolas na rede, e tem uma média de 17 tentos por temporada.

Durante seu período no São Paulo, Luciano conquistou três títulos: o Paulistão de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil, em 2024.