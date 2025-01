Lavieri: R$ 250 milhões por Vitor Reis é assustador para quem fez 30 jogos

Se o Palmeiras receber uma proposta de R$ 250 milhões pelo jovem zagueiro Vitor Reis, tem que vender, analisou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte desta quinta (9).

O Grupo City sinalizou com uma oferta de 40 milhões de euros (R$ 252 milhões) pelo defensor de 18 anos e 1,86m, que já tem um acordo verbal com o time de Manchester.

No caso do Vitor Reis, 40 milhões de euros é muito, é assustador para um jogador que jogou no máximo 30 jogos ano passado.

A não ser quando é um jogador que nem o Estêvão, o Endrick, que você sabe que vão conseguir chegar no topo, então você vende por 60 milhões de euros e aí você fica esperando chegar aquilo.

Danilo Lavieri

Vitor Reis disputou apenas 22 jogos pelo time profissional do Palmeiras, mas tem bastante moral com Abel Ferreira. O jogador é considerado mais uma joia da base alviverde.

Lavieri: Fabrício Bruno é mais seguro que Gabigol e Dudu no Cruzeiro

A contratação de Fabrício Bruno pelo Cruzeiro é mais segura que a de Gabigol e Dudu, afirmou o colunista Danilo Lavieri.

De todos do pacotão [de reforços] anunciado pelo Cruzeiro, acho que o Fabrício Bruno é o que tem mais chance de jogar bola mesmo.

O Dudu e o Gabigol não jogam bola há um bom tempo e o Fagner não joga bola há um bom tempo. O Fabrício Bruno, não .

Danilo Lavieri

O colunista destacou que Fabrício Bruno chega ao Cruzeiro em melhor forma física e com mais sequência de jogo recente do que Gabigol e Dudu.

Fabrício Bruno não tem tanto nome quanto eles, mas tem mais futebol nesses últimos tempos. É um jogador interessante.

Eu acho que é uma boa contratação, sim.

Danilo Lavieri

Casão: quem vai gastar uma fortuna por Neymar escanteado no Al-Hilal?

Qual o clube sério vai gastar uma fortuna para contratar Neymar enquanto ele seguir longe dos gramados no Al-Hilal?, questionou o colunista Walter Casagrande.

Recentemente, Neymar cogitou um reencontro com Messi e Suárez no Inter Miami, que abriu espaço na folha salarial nesta janela de transferências.

O Inter de Miami vai abrir espaço na folha para o Neymar por quê? Se o cara não jogou, se o cara está machucado, se o cara ainda não tem confiança.

Qual time que está fazendo um trabalho sério, que é um negócio sério, vai investir uma grana enorme em um jogador que o próprio time não está inscrevendo ele ainda porque ele não está recuperado da contusão?

Casagrande

