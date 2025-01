Juventude perde para o Operário-AC na terceira rodada da copinha

O Juventude recebeu o Operário e foi derrotado pela equipe mato-grossense por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio José Ferreira Alves, em jogo pela Copinha 2025. Janderson entrou do banco no segundo tempo para fazer o gol do triunfo.

Nathan Bizotto/ECJ

O Juventude lidera o grupo 12 da Copa São Paulo de Juniores com seis pontos, a equipe depende do resultado do jogo entre Comercial Tietê x América-RN. Em caso de vitória, o Comercial assume a liderança do grupo. O Operário-AC assumiu a terceira colocação do grupo 12 com quatro pontos.

O Juventude está classificado para a fase eliminatória, mas depende de outros resultados para confirmar o chaveamento.

O gol do jogo

Aos 15 minutos do segundo tempo, o Operário perdeu uma chance com o gol aberto após rebote do goleiro do Juventude, Luiz Turatto. Um minuto depois, em mais uma finalização defendida por Turato, desta vez Janderson não desperdiçou a chance e guardou de cabeça para abrir o placar.