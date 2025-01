Jornal cita 'seca de gols' de Endrick e compara situação do atacante com a de Vitor Roque

O jornal "Sport", da Espanha, destacou nesta quinta-feira, o momento difícil que Endrick tem enfrentado com a camisa do Real Madrid. O periódico analisou a situação do brasileiro, dizendo que ele vive uma "incrível seca de gols".

De acordo com o "Sport", Endrick "está sofrendo muito no processo de adaptação ao futebol europeu". O jornal compara a situação do jogador com a de outro brasileiro, Vitor Roque, que não conseguiu se firmar no Barcelona e acabou emprestado para o Real Bétis.

Desde que chegou ao Real Madrid, Endrick anotou apenas dois gols, sendo um no Campeonato Espanhol e o outro na Liga dos Campeões. Ele não balança as redes desde o dia 17 de setembro de 2024, em partida contra o Stuttgart, da Alemanha.

"Atualmente, ele é a última opção do ataque. Só acumula 248 minutos em competições oficiais em cinco meses, repartidos em 16 aparições, sendo apenas duas como titular", lembrou o jornal espanhol.

Na última segunda-feira, Endrick foi titular no confronto contra a Deportiva Minera, pela Copa do Rei. O time merengue goleou por 5 a 0, mas o ex-Palmeiras não brilhou na partida. "São três meses sem marcar, exatamente 113 dias de seca. O jovem sente a ansiedade, como foi comprovado contra a Deportiva Minera, quando ele passou em branco na goleada por 5 a 0. Ao invés dele, quem aproveitou os minutos foi Arda Güler, que marcou dois gols", disse o periódico.

O jornal também apontou a "seca" de Endrick na seleção brasileira, afirmando que o último gol pelo time nacional foi em junho, em amistoso contra o México. O veículo enfatiza que Endrick perdeu espaço na equipe do Brasil.