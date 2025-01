Jogo entre Lakers e Hornets é adiado pela NBA devido a incêndios florestais em Los Angeles

A partida entre Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets, que seria realizada nesta quinta-feira, no ginásio da equipe de LeBron James e companhia, foi adiada pela NBA em decorrência dos incêndios florestais na área metropolitana de Los Angeles. A nova data será remarcada posteriormente.

Grandes incêndios impulsionados por fortes ventos atingiram a Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, nos últimos dias, causando mortes e deixando um rastro de destruição. Cerca de 180 mil pessoas estão sob ordens de evacuação de suas casas. A Crypto.com Arena está localizada no centro de Los Angeles, que é cercada pelo incêndio Palisades a oeste e pelo incêndio Eaton a nordeste.

"Toda a família da NBA envia seus pensamentos e apoio à comunidade de Los Angeles durante este momento desafiador", comunicou a NBA. "Somos gratos aos milhares de bombeiros locais e socorristas que demonstraram enorme bravura. Nossas orações permanecem com aqueles afetados pela devastação inimaginável causada pelos incêndios florestais."

"Nossos pensamentos estão com todos aqueles impactados por esta situação inimaginável. E nossa gratidão está com os primeiros socorristas e todos vocês que se unem quando mais precisamos uns dos outros", divulgou, em nota, o Los Angeles Lakers. "Estamos de coração partido por Los Angeles."

Na quarta-feira, a estrela do Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, deixou o time pouco antes do jogo contra o Denver Nuggets, em Denver, por motivos que a franquia descreveu como pessoais. Leonard comprou uma casa em Pacific Palisades em 2021, um dos focos dos incêndios. "Você definitivamente tem de cuidar de casa. Teve todo o meu apoio", disse o técnico do Clippers, Tyronn Lue, ressaltando que a família do atleta está bem. Familiares dos técnicos JJ Redick, dos Lakers, e de Steve Kerr, do Golden State Warriors, também foram evacuados.

Adiamentos são raros na NBA, que adiou um jogo dos Lakers após a morte de Kobe Bryant em um acidente de helicóptero, em 2020. A próxima partida da equipe está marcada para sábado, contra o San Antonio Spurs.

Na quarta-feira, outro confronto que seria realizado no centro de Los Angeles havia sido cancelado. O Los Angeles Kings receberia o Calgary Flames pela NHL, a liga de hóquei no gelo. Já a NFL planeja levar para o Arizona o primeiro duelo dos playoffs do futebol americano entre Los Angeles Rams e Minnesota Vikings, programado para segunda-feira.