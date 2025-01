João Fonseca agradece apoio e mira 1º Grand Slam: 'Acreditar cada vez mais'

Tenista brasileiro de 18 anos, João Fonseca agradeceu o apoio da torcida após conquistar pela primeira vez a vaga na chapa principal do Grand Slam.

O que aconteceu

João Fonseca agradeceu pelo suporte em sua jornada até a vitória desta quinta (09), sobre o argentino Thiago Tirante: "Quero agradecer todo mundo pela torcida, pelo apoio, pelo suporte maravilhoso, a torcida hoje na quadra foi sensacional também. Vamos acreditar cada vez mais, vamos com tudo. Nos vemos na chapa principal", disse em seu Instagram.

O atleta revelou que a ida à chave principal do Grand Slam era uma de suas metas para 2025: "Era um dos objetivos deste ano classificar. Estou me sentindo confiante, estou me sentindo bem. É incrível onde quer que eu vá, alguns brasileiros estão me assistindo e torcendo por mim. Estou muito feliz com o suporte", disse ao site do Australian Open.

O brasileiro derrotou o argentino com parciais de 6/4 e 6/1, conquistando sua 13ª vitória consecutiva. O primeiro adversário de João Fonseca será o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo.